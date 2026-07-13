По предварительным данным, пострадала местная нефтебаза. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Что известно о новой атаке на Михайловск в России 13 июля?

Ночью 13 июля в городе Михайловске Ставропольского края России прогремели взрывы. Как сообщают мониторинговые ресурсы, в частности Exilenova+, этот город-спутник Ставрополя подвергся атаке беспилотников.

Местные жители распространили в сети кадры, на которых запечатлен масштабный пожар на одном из местных военных объектов. Официальных комментариев по поводу этой операции пока нет, но предварительно осинтеры пишут о поражении нефтебазы.

Это та самая нефтебаза, которую дроны уже били в ночь на 9 июля. Тогда также в социальных сетях разлетелись видео с густым черным дымом на месте и пламенем.

Последствия обстрела дронами российской нефтебазы в Ставропольском крае / Фото очевидцев

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Отметим, что Ставропольский край является важным тыловым и логистическим хабом для российских войск, поэтому вполне справедливо и не впервые становится целью для дальнобойных украинских беспилотников. Нефтебазы и другие военные объекты региона враг использует для накопления топлива и материально-технического обеспечения своих подразделений, воюющих против Украины.