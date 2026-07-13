Попередньо, уражена тамтешня нафтобаза. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Що відомо про нову атаку на Михайловськ у Росії 13 липня?

Уноч 13 липня у місті Михайловськ Ставропольського краю Росії пролунали вибухи. Як повідомляють моніторингові ресурси, зокрема Exilenova+, це місто-супутник Ставрополя зазнало атаки безпілотників.

Місцеві мешканці поширили у мережі кадри, на яких зафіксовано масштабну пожежу на одному з місцевих військових об'єктів. Офіційних коментарів щодо цієї операції наразі немає, але попередньо осінтери пишуть про ураження нафтобази.

Це та сама нафтобаза, яку дрони вже били у ніч на 9 липня. Тоді також у соціальних мережах розлетілися відео з густим чорним димом на місці та полум'ям.

Наслідки обстрілу дронами російської нафтобази у Ставропольському краї / Фото очевидців

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги у Росії, ракетні обстріли та атаки ударних БпЛА для всіх регіонів, вибухи, а також наслідки атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Зазначимо, що Ставропольський край є важливим тиловим та логістичним хабом для російських військ, відтак справедливо та не вперше стає ціллю для далекобійних українських безпілотників. Нафтобази та інші військові об'єкти регіону ворог використовує для накопичення пального та матеріально-технічного забезпечення своїх підрозділів, що воюють проти України.