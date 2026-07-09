Мовиться про ураження нафтобази у Ставропольському краї про що повідомляє телеграм осінтерів Exilenova+. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Трохи раніше Один із ключових у росіян: СБУ уразила об'єкт нафтопереробки у Башкортостані

Які наслідки атаки на російську нафтобазу у Ставрополі?

Серед ночі 9 липня у мережі жителі російського Ставропольського краю почали писати про проліт невідомих безпілотників. Згодом вони ж скаржилися на вибухи.

Як доводять численні відео та фото, викладені у мережі очевидцями, внаслідок точного влучання на території військового об'єкта виникла сильна пожежа, яка супроводжується густим чорним димом. Осінтери пишуть, що мовиться про нафтобазу у Михайлівському – це місто-супутник Ставрополя.

Вибухи та пожежа у Ставрополі потрапили під об'єктиви: дивіться відео очевидців

Зверніть увагу: ця нафтобаза у Ставрополі є важливим елементом тилової логістики паливно-енергетичного комплексу Росії. Вона забезпечує накопичення, зберігання та розподіл нафтопродуктів, які використовують як для цивільного сектору регіону, так і для обслуговування транспортної та військової інфраструктури окупаційних сил.

БпЛА влучили у нафтобазу у Михайлівському: дивіться відео очевидців

Пожежа з густим димом фіксується на нафтобазі у Ставрополі: дивіться відео очевидців

Наслідки ураження нафтобази у Михайлівському / Фото очевидців

Де розташований Ставрополь з ураженою нафтобазою: показуємо на карті

Наразі масштаби пошкоджень та точна кількість знищених нафтопродуктів на території Ставропольського краю уточнюють. Цікаво, що попередня атака на саме Ставрополь відбулася ще влітку 2025 року – тоді постраждав завод російського ВПК "Монокристал".

Додамо, що водночас із цим регіоном повідомлення про ураження нафтобази надходили з міста Твер. Там також зафіксована масштабна пожежа.