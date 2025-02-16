Россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ, в результате удара пострадал работник, – Сенкевич

Российские войска ночью 16 февраля атаковали Николаев дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказалась Николаевская ТЭЦ, где пострадал один из работников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы Николаева Александра Сенкевича в эфире телемарафона.

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Ночью россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ

Россияне совершили массированную атаку на город, в результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что речь идет о Николаевской ТЭЦ, а также есть пострадавший, который сейчас находится в больнице.

Это работник предприятия "Николаевская ТЭЦ". Это уже не секрет, потому что россияне знают, куда они стреляют, николаевцы знают, что у них в некоторых домах сейчас исчезло отопление,

– рассказал Сенкевич.

По словам мэра, российские оккупанты фактически оставили большую часть города без централизованного теплоснабжения. Отмечается, что в результате удара была полностью разрушена генерация электроэнергии – она не подлежит восстановлению в ближайшее время.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сегодня у нас есть главная цель – запустить отопление, хотя бы ту часть ТЭЦ, которая работала на отопление горожан,

– пояснил Александр Сенкевич.

Как сообщил городской голова, российские беспилотники атаковали также другие районы города. В частности один из дронов попал в проезжую часть на проспекте Центральном. Там было повреждено 18 нежилых объектов – магазины, рестораны и бизнес-центры, к тому же пострадали 4 жилых многоквартирных дома.

Также под атакой был Заводской район, на месте работают все коммунальные службы. К счастью, обошлось без жертв.