Кроме того, некоторые повреждения получили и многоэтажки, которые были расположены рядом, а также гражданские автомобили. Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Николаева Александр Матюшенко.

Какие последствия удара по Николаеву и области?

Александр Матюшенко отметил, что к ликвидации последствий в целом привлекли 24 спасателя и шесть единиц спецтехники. Также помогали волонтеры из "Красного Креста Украины". Были аварийные бригады местных коммунальных предприятий.

Были повреждены также многоэтажки, примерно пять домов. Это в основном стекло, окна. Сейчас работают коммунальные предприятия города. Это "Пилот". КП "Парки" убирают город там, где было стекло. Убирает администрация Ингульского района. Сейчас фиксируем людей, которые пострадали, для дальнейшей их передачи на комиссию,

– сообщил заместитель администрации Ингульского района Антон Ужва.

К счастью, никто не пострадал. Местные жители, которые живут рядом с местами прилетов, говорят, что сначала слышали, как российские "Шахеды" подлетели к городу, а затем – серию взрывов.

Около 3 ночи я проснулась и увидела, что в окнах засветилось. Стало светло в комнате. Такой сильный грохот. Потом слышу "бах", что-то где-то подорвалось,

– поделилась жительница Николаева Ольга.

Жительница города Наталья подчеркнула, что это был очень сильный взрыв. Но перед тем сложилось впечатление, что завыла тревога. Это была не тревога, а летел снаряд. Было очень громко. Дом пострадал.

Поэтому очевидно, что опять был удар по гражданским объектам. Пострадали магазины, СТО, жилые дома.

Также ночью 3 ноября россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область. По информации ОВА, в результате повреждения энергетической инфраструктуры произошло отключение света в 12 населенных пунктах. Однако уже по состоянию на утро все потребители были запитаны. Были ликвидированы последствия этого удара. Пострадавших в области нет.

Благодаря силам противовоздушной обороны на Николаевщине было сбито или подавлено 18 ударных российских дронов, а также их имитаторов.

Что известно об атаке на Николаев?