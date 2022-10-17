В Николаевской области враг попал в резервуары с подсолнечным маслом: вспыхнул масштабный пожар

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Николаев. Во время атаки ударили по масляному терминалу возле морского порта.

В Николаевской области враг попал в резервуары с подсолнечным маслом

По информации ГСЧС, загорелись два резервуара с непереработанным маслом. Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук напомнил, что этот терминал уже во второй раз испытывает удар россиян.

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Плетенчук опубликовал видео, на котором видны последствия ударов по Николаеву – разрушенные дронами резервуары с растительным маслом.

Он написал, что 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через терминал в городе Николаев. Пресс-офицер Николаевской ОВА подчеркнул, что враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики Украины.

В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. В этот раз - дронами-камикадзе. Кроме того, сложной является ситуация вблизи предприятия, учитывая количество вытекающего на улицу масла,

– написал Плетенчук.

Он добавил, что пожарные боролись с пламенем несколько часов.

Последствия вчерашней атаки россиян по промышленному объекту в Николаеве: видео



Как пожарные боролись с последствиями удара по резервуару с маслом / Фото ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области



Ким также прокомментировал атаку

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал удар российской армии по резервуарам с непереработанным маслом.

Пока что в противостоянии Россия vs подсолнечное масло (в нашем терминале) – Россия ведет 2 – 0. К сожалению, здесь они очень профессионально показывают силу своей армии,

– написал он.

Атака Николаева 16 октября

Российские оккупанты вечером 16 октября запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры. Такжеесть попадание в фармацевтический состав.

Отметим, в общем враг запустил 14 Shahed-136. 11 дронов удалось сбить украинским военным, а остальные 3 долетели до своего места назначения.

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