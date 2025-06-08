В Николаевской области враг ударил по предприятию: там вспыхнул масштабный пожар

Российская армия в ночь на 8 июня атаковала Николаевскую область. В результате там вспыхнул масштабный пожар в складском помещении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия вражеской атаки на Николаевскую область

В ГСЧС рассказали, что 8 июня утром враг атаковал Константиновскую общину в Николаевской области.

В результате комбинированного удара возник пожар складского помещения, повреждена сельскохозяйственная техника,

– отметили спасатели.

Последствия вражеского обстрела в Николаевской области 8 июня / Фото ГСЧС

По состоянию на 07:45 пожар был локализован на площади 2 000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

К слову, ночью 8 июня российская армия атаковала Украину 49 ударными дронами типа "Шахед", а также противокорабельной ракетой "Оникс" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Силы ПВО обезвредили 40 вражеских беспилотников: 22 вражеские воздушные цели были сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/заглушены РЭБ.