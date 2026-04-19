Россия ударила БпЛА по Николаевской области: какие последствия атаки
- В ночь на 19 апреля Николаевскую область атаковали дроны типа "Шахед 131/136".
- Силы ПВО сбили 8 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы, пострадавших нет.
Российские военные в очередной раз обстреляли беспилотниками украинские города. В ночь на 19 апреля оккупанты ударили дронами по Николаевской области.
Ночью враг атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Шахед 131/136". Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Какие последствия вражеской атаки на Николаевщину?
В результате российской атаки беспилотниками падение обломков зафиксировали в Николаевской области. На месте возник пожар.
Также начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из-за падения обломков была повреждена техника на территории объекта транспортной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
В ночь на 19 апреля на Николаевщине силы ПВО сбили и подавили 8 ударных БпЛА типа "Шахед", а также беспилотников-имитаторов различных типов.
Вниманию! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что Путин рассчитывает на время до переговоров и продолжает обстрелы украинского гражданского населения, надеясь, что Трамп не будет обращать внимания. По его словам, когда пройдут переговоры и произойдет остановка активной фазы войны, он не сможет убивать в таком объеме.
Что еще известно об атаке России в ночь на 19 апреля?
Российская армия с вечера 18 апреля атаковала Украину 236 ударными БпЛА различных типов. По вражеским целям отработала ПВО, однако зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
В ночь на 19 апреля россияне атаковали Чернигов "Шахедами". В городе прогремела серия взрывов. Известно, что в результате российского удара погиб один человек – 16-летний юноша. Ранения получили 4 человека.
Также в Чернигове повреждено 7 частных домов – из них 3 уничтожено огнем – административное здание, учебное заведение и два автомобиля.