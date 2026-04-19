Россия ударила БпЛА по Николаевской области: какие последствия атаки

Российские военные в очередной раз обстреляли беспилотниками украинские города. В ночь на 19 апреля оккупанты ударили дронами по Николаевской области.

Ночью враг атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Шахед 131/136". Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Смотрите также Россия нанесла удар по Чернигову: в результате атаки погиб 16-летний юноша

Какие последствия вражеской атаки на Николаевщину?

В результате российской атаки беспилотниками падение обломков зафиксировали в Николаевской области. На месте возник пожар.

Также начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что из-за падения обломков была повреждена техника на территории объекта транспортной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

В ночь на 19 апреля на Николаевщине силы ПВО сбили и подавили 8 ударных БпЛА типа "Шахед", а также беспилотников-имитаторов различных типов.

Вниманию! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что Путин рассчитывает на время до переговоров и продолжает обстрелы украинского гражданского населения, надеясь, что Трамп не будет обращать внимания. По его словам, когда пройдут переговоры и произойдет остановка активной фазы войны, он не сможет убивать в таком объеме.

Что еще известно об атаке России в ночь на 19 апреля?