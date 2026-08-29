Россия атаковали Николаевскую область: пострадали энергетика и гражданская инфраструктура
Российские войска в течение последних суток и утром 29 августа провели атаки на Николаевскую область. Под ударами по различным воздушным целям оказались гражданская и энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщают ГСЧС и исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
Каковы последствия атак?
Россияне запускали по Николаевской области баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и различные типы беспилотников.
В Николаевском районе ночью враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате попадания повреждено остекление трех многоквартирных домов, административное здание, три гаража и автомобиль. Возник пожар, но обошлось без пострадавших.
Для атаки российские войска использовали баллистическую ракету "Искандер-М", уточнили в ОГА.
Ликвидация последствий в Николаевской области / Фото ГСЧС
Из-за угрозы повторных атак спасателям приходилось отводить личный состав на безопасное расстояние, однако после стабилизации ситуации работы продолжались,
– отметили спасатели.
Николаевэлектротранс предупредил пассажиров, что из-за обесточивания движение трамваев и троллейбусов в городе приостановлено. На маршруты выйдут 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 километров. Для их подзарядки будут использовать дизельные генераторы.
В частности, троллейбус №8 будет курсировать от конечной остановки "Матвеевка" до Железнодорожного вокзала и обратно, без заезда в кладбище.
В результате атаки российских БПЛА также были повреждены хозяйственный супермаркет и складское помещение. Там возник пожар.
Ночью под авиаударами оказалась Галициновская община. Кроме того, враг дважды проводил атаки на Очаковскую общину FPV-дронами, а по Баштанскому району наносили удары БПЛА типа "Молния".
Напомним, в целом террористы запустили по территории Украины 267 ударных БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 233 вражеских дрона.
Последствия также фиксируются в Киеве. В одном из районов повреждены частные жилые дома и административное здание. Пострадали два человека.