Россия атаковали Николаевскую область: пострадали энергетика и гражданская инфраструктура

Российские войска в течение последних суток и утром 29 августа провели атаки на Николаевскую область. Под ударами по различным воздушным целям оказались гражданская и энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщают ГСЧС и исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Каковы последствия атак?

Россияне запускали по Николаевской области баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и различные типы беспилотников.

В Николаевском районе ночью враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате попадания повреждено остекление трех многоквартирных домов, административное здание, три гаража и автомобиль. Возник пожар, но обошлось без пострадавших.

Для атаки российские войска использовали баллистическую ракету "Искандер-М", уточнили в ОГА.

Ликвидация последствий в Николаевской области / Фото ГСЧС

Из-за угрозы повторных атак спасателям приходилось отводить личный состав на безопасное расстояние, однако после стабилизации ситуации работы продолжались,

– отметили спасатели.

Николаевэлектротранс предупредил пассажиров, что из-за обесточивания движение трамваев и троллейбусов в городе приостановлено. На маршруты выйдут 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 километров. Для их подзарядки будут использовать дизельные генераторы.

В частности, троллейбус №8 будет курсировать от конечной остановки "Матвеевка" до Железнодорожного вокзала и обратно, без заезда в кладбище.

В результате атаки российских БПЛА также были повреждены хозяйственный супермаркет и складское помещение. Там возник пожар.

Ночью под авиаударами оказалась Галициновская община. Кроме того, враг дважды проводил атаки на Очаковскую общину FPV-дронами, а по Баштанскому району наносили удары БПЛА типа "Молния".

Напомним, в целом террористы запустили по территории Украины 267 ударных БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 233 вражеских дрона.

Последствия также фиксируются в Киеве. В одном из районов повреждены частные жилые дома и административное здание. Пострадали два человека.