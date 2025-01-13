Удары по Новороссийскому порту: чем этот объект важен для россиян

Краснодарский край, в частности Анапа и Новороссийск, ночью 11 января оказался под атакой беспилотников. В Новороссийске, где расположен порт, произошел пожар. Он теперь является портом двойного назначения: как гражданским, так и военным.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что этот объект, который попал под поражение, является законной целью для ВСУ.

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Порт Новороссийска – "торговые враги" России

После серии точных результативных ударов со стороны ВСУ по Крыму россияне в свое время приняли решение вывести боевое ядро своего Черноморского флота с оккупированного полуострова в Новороссийск, на военно-морскую базу.

"Если удары по Крыму – это уже не новость и мы привыкли к этому, то с Новороссийском ситуация несколько сложнее. Я не могу очевидно утверждать, но складывается впечатление, что из определенных соображений украинские военные воздерживались от нанесения ударов по крупным портам России, в том числе по Новороссийскому", – предположил Лакийчук.

Этот порт представляет собой незамерзающие "торговые ворота" России. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики отметил, что через Новороссийск проходит трафик нефти (до 40%), зерна и металла. Основных нефтяных терминалов там 2.

Удар по Новороссийску был ожидаемым. Почему россияне были уверены, что ВСУ не будут уничтожать Черноморский флот, который сбежал из Крыма в Новороссийск, это загадка. Но такие удары начались и я надеюсь, что это только начало,

– озвучил Лакийчук.

Напомним, в 2023 году Россия начала перебазировать свои корабли из Крыма в Новороссийск из-за ударов со стороны ВСУ по российскому Черноморскому флоту на оккупированном полуострове. Тогда россияне переместили 2 фрегата, 3 дизельные подводные лодки, 5 десантных кораблей и еще несколько малых кораблей-ракетоносителей.

Отметим, что удары по Крыму заставили Россию прекратить проведение ремонтов своих военных кораблей на мощностях, размещенных на оккупированном полуострове. Страна-агрессор начала делать это в Новороссийске. После атаки 11 января стало понятно, что и это место не является безопасным для россиян.