Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що цей об'єкт, який потрапив під ураження, є законною ціллю для ЗСУ.

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Порт Новоросійська – "торгові ворога" Росії

Після серії влучних результативних ударів з боку ЗСУ по Криму росіяни у свій час ухвалили рішення вивести бойове ядро свого Чорноморського флоту з окупованого півострова до Новоросійська, на військово-морську базу.

"Якщо удари по Криму – це вже не новина і ми звикли до цього, то з Новоросійськом ситуація дещо складніша. Я не можу очевидно стверджувати, але складається враження, що з певних міркувань українські військові утримувалися від завдання ударів по великих портах Росії, у тому числі по Новоросійському", – припустив Лакійчук.

Цей порт уявляє собою "торгові ворота" Росії, які не замерзають. Керівник безпекових програм Центру глобалістики наголосив, що через Новоросійськ прямує нафтовий (до 40%), зерновий та металевий трафіки. Основних нафтових терміналів там 2.

Удар по Новоросійську був очікуваним. Чому росіяни були впевнені, що ЗСУ не будуть нищити Чорноморський флот, який втік з Криму до Новоросійська, це загадка. Але такі удари почалися і я сподіваюсь, що це тільки початок,

– озвучив Лакійчук.

Нагадаємо, у 2023 році Росія почала перебазовувати свої кораблі з Криму до Новоросійська через удари з боку ЗСУ по російському Чорноморському флоту на окупованому півострові. Тоді росіяни перемістили 2 фрегати, 3 дизельні підводні човни, 5 десантних кораблів і ще декілька малих кораблів-ракетоносіїв.

Зазначимо, що удари по Криму змусили Росію припинити проведення ремонтів своїх військових кораблів на потужностях, розміщених на окупованому півострові. Країна-агресорка почала робити це в Новоросійську. Після атаки 11 січня стало зрозуміло, що й це місце не є безпечним для росіян.