Комментируя в эфире 24 Канала атаку на Новороссийск, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что обстрел длился несколько часов. Его особенность заключалась в том, что он был продолжительным и комбинированным, то есть с использованием различных средств поражения.

Атака на Новороссийск – ответ на блокировку украинских портов

Пока что для таких атак задействованы украинские беспилотники и ракеты. Спикер УДА подчеркнул, что не хватает украинской баллистики, но, по его убеждению, она в будущем тоже будет активно участвовать в подобных операциях.

Хорошая атака. Это мягкая украинизация, потому что наконец-то они могут выучить слово "Паляница". Удар по Новороссийску – это не только о нефтетерминале, о "Калибрах", ибо эта военно-морская база сейчас является главной базой пока не разгромленной Черноморской флотилии России, а сегодня это и о зерне. Не только об украденном украинском, но и о зерновой инфраструктуре, которая обеспечивала россиянам валютные поступления, которые Россия использует на войну против Украины,

– пояснил Братчук.

Спикер УДА подчеркнул, что от 20 до 30% российского зерна, к чему следует добавить украденное украинское, переваливается именно через порт Новороссийск. Такой удар по нему, по словам Братчука, является весомым аргументом в борьбе за разблокировку работы портов Большой Одессы и за продолжение украинского контроля над северо-западной частью Черного моря.

Это наш украинский ответ России на те действия, которые она демонстрирует с начала полномасштабного вторжения, то есть на атаки на наши морские ворота, на то, что обеспечивает жизнедеятельность некоторых стран, страдающих от голода. Украина своими контрактами на зерно спасает людей от голода,

– отметил Братчук.

Об операции в Новороссийске: смотрите в видео

Очевидно, что Россия выбрала инструмент современного геноцида с использованием воздушных атак по украинскому аграрному сектору для того, чтобы повлиять на позицию Украины, на события на фронте. Силы обороны теперь отвечают не только атаками по НПЗ и средствам ПВО.

Главное – зерновая инфраструктура. Это то, что должно повлиять на позицию России. Не сегодня, возможно, не завтра, но россиянам от этого больно. И еще один момент – эмоциональный. Радует то, что война возвращается туда, откуда она пришла, и это происходит все активнее,

– подытожил Братчук.

Напомним, в результате удара по порту Новороссийска, который длился примерно 9 часов, подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта. Президент Украины Зеленский назвал военно-морскую базу в Новороссийске последним ключевым форпостом российского флота в Черном море.