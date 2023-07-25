Удар у границ НАТО: румынское судно попало под обстрел России

Российские оккупанты в понедельник, 24 июля, обстреляли дунайский порт Рени. Враг уничтожил три склада с зерном. Сообщают, что под российские обстрелы попало румынское судно.

В МИД Румынии подтвердили этот факт. Расследование инцидента уже было проведено.

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Сообщают, что судно получило незначительные повреждения. Оно смогло продолжить рейс. К счастью, никто не пострадал.

Это был первый случай, когда Россия атаковала украинскую инфраструктуру на Дунае после того, как Москва неделю назад вышла из Стамбульского соглашения, разрешавшего экспорт украинского зерна через Черное море. В этих условиях Дунай становится экспортным путем, значение которого растет,

– говорится в сообщении.

Россия ударила у границы с НАТО

Город Рени, по которому ударила Россия, расположен вблизи границы с Румынией. Сушей говорится об расстоянии – 2 километра. Следует отметить, что Румыния принадлежит к странам Альянса. В Минобороны страны уже отметили, что "повышают бдительность" на восточном фланге НАТО.

В NYT отметили: атака по Рени является "самым близким ударом Москвы у территории военного альянса со времени полномасштабного вторжения России в Украину".