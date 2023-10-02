Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что так россияне пытаются ослабить систему ПВО.

К теме Полтысячи дронов за сентябрь: Россия выпустила рекордное количество "Шахедов" по Украине

"Чтобы выпустить, в частности, еще один элемент этой тактики – это использование очень часто подразделений РЭБ именно для определения фальшивых целей, которые идут рядом с реальными целями. Работа ПВО обычно усложняется. Тем более, что эти дроны сейчас массово запускают", – сказал Братчук.

К тому же, тактико-технические характеристики ударных БПЛА, по его словам, начали меняться.

Как россияне используют дроны-камикадзе по Одесской области: смотрите видео

Цель врага неизменна

Оккупанты очень интенсивно обстреливают Одесскую область. Их цель не изменилась – они бьют по портовой инфраструктуре. В первую очередь – по Дунайскому кластеру. Захватчики пытаются бить по критической инфраструктуре.

Попадания эти довольно болезненны. Враг пытается воевать с украинским зерном. Все, что связано с аграрным сектором, портовой инфраструктурой. Понимаем, что враг будет наносить такие удары и дальше,

– подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Россия атакует Одесскую область