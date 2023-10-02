Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що так росіяни намагаються виснажити систему ППО.
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"Щоби випустити, зокрема, ще один елемент цієї тактики – це використання дуже часто підрозділів РЕБ саме для визначення фальшивих цілей, які йдуть поруч з цілями реальними. ППО робота звичайно ускладнюється. Тим більше, що масово ці дрони зараз запускають", – сказав Братчук.
До того ж тактико-технічні характеристики ударних БпЛА, за його словами, почали змінюватися.
Як росіяни використовують дрони-камікадзе по Одеській області: дивіться відео
Мета ворога незмінна
Окупанти дуже інтенсивно обстрілюють Одещину. Їхня мета не змінилася – вони гатять по портовій інфраструктурі. Першочергово – по Дунайському кластеру. Загарбники намагаються бити по критичній інфраструктурі.
Влучання ці є доволі болючими. Ворог намагається воювати з українським збіжжям. Усе, що пов'язано з аграрним сектором, портовою інфраструктурою. Розуміємо, що ворог долучиться для завдання таких ударів й надалі,
– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".
Росія атакує Одеську область
- Пізно ввечері 30 вересня ворог атакував Південь України. Росіяни запустили ударні БпЛА по Одеській та Миколаївській областях. Дрони-камікадзе намагалися плутати маршрути та максимально навантажувати систему ППО. 14 "Шахедів" знищили на Одещині, ще 1 – на Миколаївщині. Утім у Миколаївській області було влучання у складські приміщення.
- Окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе 28 вересня. Однак сили ППО відпрацювали на відмінно. Унаслідок падіння уламків загорілася суха трава.
- Уночі 25 вересня ворог масовано атакував Одещину БпЛА та двома типами ракет. Одна з ракет влучила у склад, де зберігалося зерно. Там загинуло двоє людей. Також унаслідок атаки постраждала жінка. Ворог зруйнував морвокзал та готель, а ще – пошкодив кілька приватних будинків.