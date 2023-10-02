Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що так росіяни намагаються виснажити систему ППО.

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"Щоби випустити, зокрема, ще один елемент цієї тактики – це використання дуже часто підрозділів РЕБ саме для визначення фальшивих цілей, які йдуть поруч з цілями реальними. ППО робота звичайно ускладнюється. Тим більше, що масово ці дрони зараз запускають", – сказав Братчук.

До того ж тактико-технічні характеристики ударних БпЛА, за його словами, почали змінюватися.

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Мета ворога незмінна

Окупанти дуже інтенсивно обстрілюють Одещину. Їхня мета не змінилася – вони гатять по портовій інфраструктурі. Першочергово – по Дунайському кластеру. Загарбники намагаються бити по критичній інфраструктурі.

Влучання ці є доволі болючими. Ворог намагається воювати з українським збіжжям. Усе, що пов'язано з аграрним сектором, портовою інфраструктурою. Розуміємо, що ворог долучиться для завдання таких ударів й надалі,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

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