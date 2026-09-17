Повреждены дома, кафе, детский сад: какие последствия ночного обстрела Одессы

Российские оккупационные войска не прекращают наносить удары по Одессе и области, используя дроны, баллистическое оружие и авиацию. В результате очередной атаки среди пострадавших оказались дети. Ночь и утро 17 сентября стали очередным испытанием для жителей региона.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о последствиях ночного и утреннего обстрела Одесчины. По его словам, враг применил широкий спектр вооружений, нанеся целенаправленные удары по гражданским объектам.

Каковы последствия обстрела Одессы и области

В Одессе в результате попаданий повреждены квартиры с 14-го по 16-й этажи 19-этажного жилого дома. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В городе уничтожен частный жилой дом. По другим адресам повреждены складские здания, детский сад, более 10 автомобилей и гаражи. По предварительной информации, 7 человек пострадали, среди них 2 ребенка.

Пляжная зона всем известная, где одесситы очень часто, когда есть возможность и позволяет ситуация с безопасностью, вместе с гостями города встречают восход солнца. Там повреждена летняя терраса всем известного кафе-ресторана,

– отметил Братчук.

В результате попадания в гаражный кооператив погиб человек. Во время утренних ударов ранения получили мирные жители, в частности в Одессе и области.

К сожалению, если говорить о пострадавших, то среди них есть дети 4 и 13 лет. Это что касается Одессы. Утром еще четыре человека получили ранения уже на территории области,

– рассказал представитель УДА.

Чем россияне обстреливают Одесскую область

Российская армия продолжает проводить атаки в регионе реактивными и обычными "Шахедами", а также применяет баллистические и крылатые ракеты с самолетов тактической авиации. Большинство беспилотников силы противовоздушной обороны пытаются уничтожать еще над акваторией Черного моря.

После этих ночных и утренних ударов враг взял некоторую паузу. Она была довольно короткой. И, как правило, снова начинает террор реактивными дронами, то есть раздаются постоянные сигналы тревоги с попыткой максимально парализовать работу экономики региона,

– подытожил Братчук.

О ситуации в Одессе и области: смотрите в видео