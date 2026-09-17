Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу про наслідки нічного та ранкового обстрілу Одещини. За його словами, ворог застосував широкий спектр озброєння, завдавши цілеспрямованих ударів по цивільних об'єктах.

Які наслідки обстрілу Одеси й області

В Одесі через влучання пошкоджено квартири з 14-го по 16-й поверхи 19-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

В місті знищено приватний житловий будинок. За іншими адресами пошкоджено складські будівлі, дитячий садок, понад 10 автомобілів та гаражі. За попередньою інформацією, 7 людей постраждали, серед них 2 дитини.

Пляжна зона всім відома, де одесити дуже часто, коли є можливість і безпекова ситуація дозволяє, разом з гостями міста зустрічають схід сонця. Там пошкоджено літній майданчик всім відомого кафе-ресторану,

– зазначив Братчук.

Унаслідок влучання по гаражному кооперативу загинула людина. Під час ранкових ударів поранення отримали цивільні мешканці, зокрема в Одесі та області.

На жаль, якщо ми говоримо про постраждалих, то серед них є діти 4 і 13 років. Це якщо говорити про Одесу. Зранку ще чотири людини отримали поранення вже на теренах області,

– розповів речник УДА.

Чим росіяни обстрілюють Одещину

Російська армія продовжує атакувати регіон реактивними та звичайними "Шахедами", а також застосовує балістичні та крилаті ракети з літаків тактичної авіації. Більшість безпілотників сили протиповітряної оборони намагаються знищувати ще над акваторією Чорного моря.

Після цих нічних і ранкових ударів ворог взяв певну паузу. Вона була доволі коротка. І, як правило, знову починає терор реактивними дронами, тобто лунають постійні тривоги з намаганням максимально паралізувати роботу економіки регіону,

– підсумував Братчук.

Про ситуацію в Одесі та області: дивіться у відео