Слезы, разрушение и ярость: кадры ужасающих последствий атаки на Одессу

Российские оккупанты ударили ракетами и дронами по Югу Украины, в том числе пострадала Одесса. Вскоре появились кадры, на которых видны последствия вражеского террора.

В ночь на 20 июля захватчики атаковали Одессу. Это была третья ночь подряд, когда Россия обстреливала город. Собственно, в центре областного центра было частично разрушено административное здание, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Последствия ночного обстрела Одессы

К тушению пожаров, возникших из-за атаки, были привлечены 174 спасателя и 44 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Частично разрушено четырехэтажное здание. Пострадали четыре человека, среди них – ребенок. Во время тушения пожара получил тепловой удар работник ГСЧС,

– констатировал глава службы Сергей Крук.

Вместе с тем в областной военной администрации отмечали, что огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров.

Как спасатели ликвидировали пламя в Одессе / фото Павла Петрова (со страницы пресс-службы ГСЧС)

Стоит сказать, что пострадавший ребенок, о котором говорили в ГСЧС, вероятно, – 15-летний парень. Его и еще трех человек госпитализировали в больницу.

Спасательная операция после удара по Одессе: смотрите видео ГСЧС

В целом известно, что в Одессе после этого террористического акта оккупантов – собственно, разрушено админздание, а также поврежден детский сад, ясли и жилые дома.

Оккупанты обстреляли Одессу – последствия: смотрите видео "Радио Свобода"

Кроме того, глава ОВА Олег Кипер сообщал, что спасатели вытащили из-под завалов тело 21-летнего мужчины, 2002 года рождения. Он был охранником гражданского здания.

Из-за ночного обстрела Одессы пострадали гражданские дома: смотрите видео со страницы пресс-службы властей города

Отметим напоследок, что на этот удар уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас мы переживаем тяжелые времена, однако в России отсутствуют ракеты, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и одержать победу.