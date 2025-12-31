Новогодняя елка уцелела среди руин: кадры из квартиры в Одессе, которую изувечила Россия

Россия в ночь на 31 декабря атаковала беспилотниками Одессу. В одной из пострадавших квартир заметили интересную деталь: среди руин выстояла украшенная новогодняя елка.

Как выглядела квартира, которую сожгла Россия, и елка в ней?

Журналисты опубликовали кадры из одной из квартир в Одессе после атаки ночью 31 декабря. На видео можно увидеть, как из-за обстрела в квартире погорела мебель, повылетали стекла, а также образовалось много строительного мусора.

Однако даже в такой ситуации произошло чудо – выстояла новогодняя елка, которую хозяева украсили накануне Нового года. Дерево осталось абсолютно целым, также вражеский обстрел не повредил игрушки на ней.

В Одессе в квартире, которую повредила Россия, выстояла новогодняя елка / Видео "Новости.LIVE"

Что известно о российской атаке на Одессу 31 декабря?