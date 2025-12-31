Новогодняя елка уцелела среди руин: кадры из квартиры в Одессе, которую изувечила Россия
- Россия атаковала беспилотниками Одессу в ночь на 31 декабря, повредив много квартир.
- Среди руин в одной из квартир уцелела неповрежденная новогодняя елка с украшениями.
Россия в ночь на 31 декабря атаковала беспилотниками Одессу. В одной из пострадавших квартир заметили интересную деталь: среди руин выстояла украшенная новогодняя елка.
Как выглядела квартира, которую сожгла Россия, и елка в ней?
Журналисты опубликовали кадры из одной из квартир в Одессе после атаки ночью 31 декабря. На видео можно увидеть, как из-за обстрела в квартире погорела мебель, повылетали стекла, а также образовалось много строительного мусора.
Однако даже в такой ситуации произошло чудо – выстояла новогодняя елка, которую хозяева украсили накануне Нового года. Дерево осталось абсолютно целым, также вражеский обстрел не повредил игрушки на ней.
В Одессе в квартире, которую повредила Россия, выстояла новогодняя елка / Видео "Новости.LIVE"
Что известно о российской атаке на Одессу 31 декабря?
Ночью 31 декабря российская армия массированно обстреляла Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки в городе были повреждения инфраструктуры и жилых домов.
Также стало известно, что в двух районах города есть попадания в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир.
В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них 3 ребенка. По данным ОВА, все пострадавшие – члены двух семей.