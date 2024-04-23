На Николаевщине в результате падения обломков "Шахедов" пострадали торговые объекты

Оккупационная армия не прекращает атаковать Украину. В ночь на 23 апреля под прицелом вражеских БПЛА была Николаевская область.

В Николаевской ОВА рассказали о последствиях российской атаки. Также там сообщили, есть ли пострадавшие.

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Российская атака на Николаевскую область

Ночью 23 апреля, российские "Шахеды" атаковали регион.

В Николаевской ОВА рассказали, что во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломками сбитого БпЛА типа Shahed-131/136 повреждена торговая инфраструктура.

Там отметили, что произошло возгорание торгового павильона. Также в ОВА добавили, что это возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Утром 23 апреля в Николаевские ОВА добавили, что стало известно об одном пострадавшем мужчине в результате падения сбитого "Шахеда" в Очакове. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

Кроме этого, ВМС ВСУ предоставили информацию о количестве уничтоженных вражеских целей на Николаевщине.

В ночь с 22 на 23 апреля в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины было сбито 4 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136,

– сообщили в ВМС.

Какие вражеские цели, летевшие на Украину, удалось сбить

Россия в ночь на 23 апреля снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты били по Центру и Югу Украины.

По данным Воздушных сил, враги в ночь на 23 апреля атаковали Украину:

двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области России;

16 ударными дронами типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.