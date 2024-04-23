На Николаевщине в результате падения обломков "Шахедов" пострадали торговые объекты
Источник:Николаевская ОВА
Оккупационная армия не прекращает атаковать Украину. В ночь на 23 апреля под прицелом вражеских БПЛА была Николаевская область.
В Николаевской ОВА рассказали о последствиях российской атаки. Также там сообщили, есть ли пострадавшие.
Смотрите также Как уничтожали "Шахеды" над Николаевской областью: видео работы ВМС
Российская атака на Николаевскую область
Ночью 23 апреля, российские "Шахеды" атаковали регион.
В Николаевской ОВА рассказали, что во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломками сбитого БпЛА типа Shahed-131/136 повреждена торговая инфраструктура.
Там отметили, что произошло возгорание торгового павильона. Также в ОВА добавили, что это возгорание оперативно ликвидировали пожарные.
Утром 23 апреля в Николаевские ОВА добавили, что стало известно об одном пострадавшем мужчине в результате падения сбитого "Шахеда" в Очакове. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь
Кроме этого, ВМС ВСУ предоставили информацию о количестве уничтоженных вражеских целей на Николаевщине.
В ночь с 22 на 23 апреля в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины было сбито 4 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136,
– сообщили в ВМС.
Какие вражеские цели, летевшие на Украину, удалось сбить
Россия в ночь на 23 апреля снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты били по Центру и Югу Украины.
По данным Воздушных сил, враги в ночь на 23 апреля атаковали Украину:
- двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области России;
- 16 ударными дронами типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и из Курской области.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.