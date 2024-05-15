Оккупанты ударили по центру Херсона из авиации: 19 человек ранены

Российская оккупационная армия не перестает наносить удары по украинским городам. Так, сегодня в очередной раз под атакой захватчиков оказался Херсон.

Враг ударил по центру города из авиации. К сожалению, в результате таких действий россиян есть пострадавшие.

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Враг атаковал центр Херсона

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал детали сегодняшнего удара оккупантов по городу из авиации.

По его словам, повреждены многоквартирные и частные дома, учреждения образования и здравоохранения, а также автомобили. Также Мрочко отметил, что в результате удара врага есть пострадавшие.

В частности он рассказал, что вечером по состоянию на 18:00 стало известно о еще одной раненой.

Таким образом, в результате авиаудара в Херсоне получили ранения 19 человек. За жизнь трех тяжелых пострадавших сейчас борются медики,

– заявил он.

Глава Херсонской ГВА также поделился видео, на котором видны последствия ужасного удара россиян. На нем также мирные жители города рассказывают, как они пережили атаку врага.

Последствия атаки оккупантов на Херсон: смотрите видео

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