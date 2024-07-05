В ГУР рассказали о последствиях атаки на Оскольский электрометаллургический комбинат
Украинские дроны атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат в России 1 июля. Вследствие этого сам комбинат остановил свою работу.
Этот комбинат является сверхважным для военной промышленности страны-агрессора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Что сказал Юсов об атаке предприятия в России
Андрей Юсов отметил, что атака Оскольского электрометаллургического комбината на самом деле является хорошей новостью. Ведь, несмотря на то, что в названии предприятия содержится слово "электрокомбинат", говорится об одном из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятий, заказчиками которого основными в последнее время являются именно военные.
Так, единственное предприятие металлургическое полного цикла в России, оно остановлено. И на ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным,
– сказал представитель ГУР.
Он пояснил, что это означает осложнение и срыв выполнения оборонных заказов россиянами в соответствии с цепочками поставок.
"Это точно хорошие новости для всех, кто в мире выступает против незаконной российской агрессии и геноцидной войны", – констатировал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что вся ответственность за атаку этого предприятия снова лежит на Путине и его режиме. Потому что это следствие военных преступлений против Украины.
Ранее источники 24 Канала сообщали, что в результате совместной операции ГУР и СВР было серьезно повреждено и остановлено Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова. Кроме того, беспилотники поразили подстанции "Старый Оскол" и "Металлургическую" в Белгородской области страны-агрессора.