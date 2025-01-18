Россияне ударили по Павлограду: возник пожар на территории промышленного предприятия

Российские войска атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед" в ночь на 18 января. В результате удара в Павлограде есть разрушения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. К счастью, обошлось без пострадавших.

Смотрите также Враг ударил баллистикой по центру Запорожья: ранены 6 человек

Какие последствия атаки на Павлоград

В ночь на 18 января защитники неба ликвидировали 3 вражеских БпЛА над Днепропетровской областью. В частности, российский "Шахед" атаковал Павлоград. В городе есть разрушения.

Есть разрушения на территории промышленного предприятия. Там произошел пожар, который спасатели потушили,

– сообщил Лысак.

Также оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Есть попадания по Марганецкой громаде. К счастью, везде обошлось без жертв и пострадавших.

К слову, утром 18 января россияне нанесли удар баллистикой по Киеву. В результате атаки пострадал Шевченковский район, погибли 3 человека, еще трое ранены. Также поврежден водопровод. На месте удара работают 84 спасателя и 22 единицы пожарно-спасательной техники.