Таким может стать аэродром "Украинка". Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что тогда это усложнит России работу ее авиации.

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В России уменьшается ресурс самолетов

По словам Храпчинского, если россияне передислоцируют свою стратегическую авиацию на аэродром "Украинка", они не смогут оперативно выполнять боевые задачи. В любом случае противнику нужно будет прилетать в Энгельс для оснащения, в последнее время он так и делает.

Это связано со значительным уменьшением количества их самолетов. Если россияне начнут летать с "Украинки", это существенно увеличит удары по ресурсу самолетов, им будет сложно работать,

– отметил эксперт по авиации.

14 августа Украина осуществила масштабную атаку по российским аэродромам, нанеся удары дронами по 4-х российских военных аэродромах в таких областях: Курская, Воронежская, Нижегородская. Были атакованы аэродромы "Саваслейка", "Борисоглебск", "Халино", "Балтимор".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов впоследствии подтвердил информацию, что в частности атака украинских дронов по российскому аэродрому "Саласвейка" привела к уничтожению перехватчика "МиГ-31" и 2-х транспортных самолетов "Ил-76".