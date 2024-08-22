Таким може стати аеродром "Українка". Про це в розмові з 24 Каналом розповів експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що тоді це ускладнить Росії роботу її авіації.

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У Росії зменшується ресурс літаків

Зі слів Храпчинського, якщо росіяни передислокують свою стратегічну авіацію на летовище "Українка", вони не зможуть оперативно виконувати бойові завдання. В будь-якому випадку противнику потрібно буде прилітати в Енгельс для оснащення, останнім часом він так і робить.

Це пов'язано зі значним зменшенням кількості їхніх літаків. Якщо росіяни почнуть літати з "Українки", це суттєво збільшить удари по ресурсу літаків, їм буде складно працювати,

– зазначив експерт з авіації.

14 серпня Україна здійснила масштабну атаку по російських аеродромах, завдавши ударів дронами по 4-х російських військових летовищах у таких областях: Курська, Воронезька, Нижньогородська. Були атаковані аеродроми "Саваслейка", "Борисоглєбськ", "Халіно", "Балтимор".

Керівник ГУР Кирило Буданов згодом підтвердив інформацію, що зокрема атака українських дронів по російському аеродрому "Саласвейка" призвела до знищення перехоплювача "МіГ-31" та 2-х транспортних літаків "Іл-76".