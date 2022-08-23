После разрушения Антоновского моста россия строит понтонный: будет уязвим к ударам ВСУ

Украинские военные продолжают обстреливать Антоновский мост. Они делают это для того, чтобы усложнить логистику врага. И, уверены в разведке, понтонные переправы россиянам не помогут.

Накануне ВСУ сообщили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Его враг уж точно не рискнет использовать для перебрасывания своей техники, так что в дело пойдут понтонные переправы.

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Но они будут уязвимы к ударам

В этом убеждены в разведке Великобритании. В ведомстве отметили, что в выходные наблюдалась активность со стороны врага. Он занялся перебрасыванием барж на позиции, чтобы начать строительство понтонной переправы через Днепр. И все это возле Антоновского моста, регулярно попадающего под обстрелы.

Отметим, что за прошедшие недели враги полагались только на мобильные переправы. С их помощью с одного берега Днепра на другой перевозили как военную технику, так и гражданских жителей оккупированного Херсона. В то же время завершение строительства импровизированного моста позволит быстрее перебрасывать машины врага.

Но здесь есть одно существенное "но", подчеркивают в разведке. Если соответствующий мост оккупантам удастся построить, то они буквально подвергают себя опасности. Ведь сооружение будет неподвижным, а значит – идеальной мишенью для ВСУ.

Повреждения моста достаточно серьезные

Об этом заявили в ОК "Юг". Там отметили, что 23 августа ВСУ в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту. И это сделало его еще более опасным для гипотетического пересечения. Более того, у врага скоро не будет смысла заниматься его ремонтом.

Кроме того, разрушения претерпела переправа через Каховскую ГЭС. Данные разведки свидетельствуют о том, что ее удалось серьезно повредить. А все это вместе свидетельствует о том, что очень скоро враги останутся без путей для отступления.

В то же время оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Так, за пересечение Антоновского моста захватчики начали взимать плату. Речь идет о 100 долларах, которые нужно давать врагу, чтобы рисковать собственной жизнью, перебираясь на другой берег уничтоженным сооружением.

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