И Туле оформим, – Минобороны потроллило в соцсетях сочувствующих Брянску
- Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске, Минобороны Украины шутит об этом в соцсетях.
- Минобороны Украины троллит россиян в Threads, отвечая на их комментарии об атаках и ПВО.
Десятки ракет атаковали завод "Кремний Эл" в Брянске. Россияне массово пишут об этом в соцсетях, а Минобороны Украины шутит над ними.
Как Минобороны Украины троллит российскую реакцию на атаки по Брянску – читайте на 24 Канале.
Туле приготовиться?
Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске. В другом российском городе – Туле – заявили, что они "с вами (с Брянском, – 24 Канал)". На это шутливо ответил аккаунт Минобороны Украины.
Ну раз "с вами", то и Туле оформим,
– написало Минобороны Украины.
Затем SMM Минобороны начал уже массово отвечать россиянам в Threads.
Например, один из россиян поинтересовался, почему это украинский дрон спокойно себе "висел" над заводом и снимал на видео атаку, и отметил, что у него возникли вопросы к "ПВО" России. На это украинское Минобороны лаконично ответило: "Вопросов к ПВО нет".
Другие пользователи из России упоминали атаку на Тольятти, где произошла утечка газов в атмосферу, а местные жители якобы "задыхаются" из-за этого.
"Это запах свободы, наслаждайтесь", – написало оборонное ведомство Украины.
Минобороны Украины троллит россиян в Threads
Что известно о ракетной атаке по Брянску?
Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.
Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.