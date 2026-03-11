Укр Рус
И Туле оформим, – Минобороны потроллило в соцсетях сочувствующих Брянску
11 марта, 14:54
И Туле оформим, – Минобороны потроллило в соцсетях сочувствующих Брянску

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске, Минобороны Украины шутит об этом в соцсетях.
  • Минобороны Украины троллит россиян в Threads, отвечая на их комментарии об атаках и ПВО.

Десятки ракет атаковали завод "Кремний Эл" в Брянске. Россияне массово пишут об этом в соцсетях, а Минобороны Украины шутит над ними.

Как Минобороны Украины троллит российскую реакцию на атаки по Брянску – читайте на 24 Канале.

Туле приготовиться?

Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске. В другом российском городе – Туле – заявили, что они "с вами (с Брянском, – 24 Канал)". На это шутливо ответил аккаунт Минобороны Украины.

Ну раз "с вами", то и Туле оформим,
– написало Минобороны Украины.

Затем SMM Минобороны начал уже массово отвечать россиянам в Threads.

Например, один из россиян поинтересовался, почему это украинский дрон спокойно себе "висел" над заводом и снимал на видео атаку, и отметил, что у него возникли вопросы к "ПВО" России. На это украинское Минобороны лаконично ответило: "Вопросов к ПВО нет".

Другие пользователи из России упоминали атаку на Тольятти, где произошла утечка газов в атмосферу, а местные жители якобы "задыхаются" из-за этого.

"Это запах свободы, наслаждайтесь", – написало оборонное ведомство Украины.

Минобороны Украины троллит россиян в Threads

Что известно о ракетной атаке по Брянску?

  • Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.

  • Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.

  • Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.