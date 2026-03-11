И Туле оформим, – Минобороны потроллило в соцсетях сочувствующих Брянску

Десятки ракет атаковали завод "Кремний Эл" в Брянске. Россияне массово пишут об этом в соцсетях, а Минобороны Украины шутит над ними.

Как Минобороны Украины троллит российскую реакцию на атаки по Брянску – читайте на 24 Канале.

Туле приготовиться?

Ракеты ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске. В другом российском городе – Туле – заявили, что они "с вами (с Брянском, – 24 Канал)". На это шутливо ответил аккаунт Минобороны Украины.

Ну раз "с вами", то и Туле оформим,

– написало Минобороны Украины.

Затем SMM Минобороны начал уже массово отвечать россиянам в Threads.

Например, один из россиян поинтересовался, почему это украинский дрон спокойно себе "висел" над заводом и снимал на видео атаку, и отметил, что у него возникли вопросы к "ПВО" России. На это украинское Минобороны лаконично ответило: "Вопросов к ПВО нет".

Другие пользователи из России упоминали атаку на Тольятти, где произошла утечка газов в атмосферу, а местные жители якобы "задыхаются" из-за этого.

"Это запах свободы, наслаждайтесь", – написало оборонное ведомство Украины.

Минобороны Украины троллит россиян в Threads

