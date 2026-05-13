Над Буковиной зафиксировали вражеский дрон, в регионе слышны звуки взрывов

В Черновицкой области 13 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Сначала сигнал опасности прозвучал в Днестровском районе, а впоследствии тревогу распространили на Черновицкий и Вижницкий районы.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщил о фиксации вражеских БпЛА над территорией Буковины.

Что известно о вражеском беспилотнике?

По словам Осипенко, российские дроны двигались над областью, а жителей Хотина, Клишковцев, Кицманя и близлежащих населенных пунктов призвали немедленно пройти в укрытие. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников приближается непосредственно к Черновцам.

Предупреждения также касались Горишних Шеровцев, Мамаевцев, Садгоры, Черновцов и окрестных сел. После этого в областном центре сообщили о работе противовоздушной обороны.

Позже начальник ОВА сообщил и о еще одной воздушной цели в направлении Новоднестровска и близлежащих населенных пунктов. Жителей района призвали оставаться в укрытиях из-за опасности атаки.

Сейчас официальной информации о разрушениях или пострадавших нет. В то же время мониторинговые ресурсы и Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно предупреждали о движении ударных беспилотников в западных регионах Украины.

