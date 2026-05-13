Над Буковиной зафиксировали вражеский дрон, в регионе слышны звуки взрывов
- В Черновицкой области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, жителей призвали пройти в укрытие.
- Сообщено о работе противовоздушной обороны, официальной информации о разрушениях или пострадавших нет.
В Черновицкой области 13 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Сначала сигнал опасности прозвучал в Днестровском районе, а впоследствии тревогу распространили на Черновицкий и Вижницкий районы.
Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщил о фиксации вражеских БпЛА над территорией Буковины.
Что известно о вражеском беспилотнике?
По словам Осипенко, российские дроны двигались над областью, а жителей Хотина, Клишковцев, Кицманя и близлежащих населенных пунктов призвали немедленно пройти в укрытие. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников приближается непосредственно к Черновцам.
Предупреждения также касались Горишних Шеровцев, Мамаевцев, Садгоры, Черновцов и окрестных сел. После этого в областном центре сообщили о работе противовоздушной обороны.
Позже начальник ОВА сообщил и о еще одной воздушной цели в направлении Новоднестровска и близлежащих населенных пунктов. Жителей района призвали оставаться в укрытиях из-за опасности атаки.
Сейчас официальной информации о разрушениях или пострадавших нет. В то же время мониторинговые ресурсы и Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно предупреждали о движении ударных беспилотников в западных регионах Украины.
Что известно об атаке на другие города?
Примерно в 11:50 по районам столицы стала распространяться воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации около 11:54 предупреждали о движении российских дронов на подступах к городу. Взрывы в столице киевляне слышали уже в 12:01. По вражеским БпЛА работали силы ПВО. А уже в 12:08 для Киева дали отбой воздушной тревоги.
13 мая в Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв, причины которого еще не подтверждены официально. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможной атаке российских беспилотников, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Полтаве ночью 13 мая во время воздушной тревоги жители города слышали взрывы. Из-за вражеской атаки без света остались более 6,5 тысяч бытовых и 548 юридических абонентов. Также повреждено остекление близлежащих домов. Информации о травмированных пока не поступало.
В ночь на 13 мая российские ударные беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Жители слышали взрывы в разных районах города. По словам городского головы Игоря Терехова, один из ударов зафиксировали в Шевченковском районе. Там обломки беспилотника упали на дорогу, однако обошлось без пострадавших.
Россия 13 мая терроризирует Украину дронами. Тревога добралась и до Ивано-Франковской области. Там, в Коломые, прогремели взрывы. В городе фиксируют проблемы со светом.