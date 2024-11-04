Среди раненых – полицейские: возросло количество раненых в результате ночного удара по Харькову

Россия накануне вечером, 3 ноября, ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты повредили жилые дома, супермаркет, машины и другие торговые объекты.

Враг нанес удар ориентировочно в 22:30 3 ноября. Количество раненых возросло, пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что известно о последствиях атаки по Харькову

По состоянию на 01:15 (4 ноября – 24 Канал) из-за вражеского удара в Харькове пострадали 14 человек, среди которых четверо полицейских,

– рассказали правоохранители.

Спасатели написали, что по состоянию на 7:00 4 ноября по предварительным данным, 13 пострадавших. Однако окончательная информация уточняется.

Оккупанты ударили по Харькову и пригороду КАБами

Прокуратура Харьковской области заявила, что оккупанты атаковали вечером 3 ноября Харьков и пригород и ранили 15 человек. В частности, враги ударили:

ориентировочно в 21:00 – в лесополосу в Шевченковском районе Харькова, в селе Питомник Дергачевской территориальной громады в результате авиаатаки горел жилой дом;

около 22:30 – прозвучала еще одна серия взрывов. Россия попала в проезжую часть в Шевченковском районе Харькова. Там оккупанты повредили супермаркет, многоэтажки, станцию метро, аптеки, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Враг ранил 13 человек, из них 4 – правоохранители.

Кроме того, в Холодногорском районе Харькова авиационный боеприпас упал в реку возле рынка, оккупанты повредили ориентировочно 50 торговых павильонов. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

В поселке Малая Даниловка в результате вражеского авиаобстрела враг повредил кладбище и жилые дома.