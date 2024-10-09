Россия посреди ночи ударила по Херсонской области. Враги снова обстреляли гериатрический центр.

В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что россияне ориентировочно в 2:00 9 октября из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе. Кстати, враги 7 октября атаковали центр Херсона 4 управляемыми авиационными бомбами.

Заметьте В Сумах основной удар пришелся на верхние этажи, где были люди: есть жертва и много раненых

Что известно об обстреле гериатрического центра

Ночью оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников – начато расследование,

– заявили в прокуратуре.

Там начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Херсонская прокуратура совместно с другими правоохранителями принимает все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.



Последствия атаки россиян по Херсонщине

Стоит заметить, что Россия ударила по гериатрическому центру в Сумах 19 сентября и ранила 13 человек.