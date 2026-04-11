Россияне ударили FPV-дроном по троллейбусу в Херсоне: водитель в тяжелом состоянии
11 апреля, 17:21
Россияне ударили FPV-дроном по троллейбусу в Херсоне: водитель погиб

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • 11 апреля российские войска атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона, серьезно ранив водителя.
  • Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики борются за его жизнь.

Российские войска 11 апреля атаковали FPV-дроном троллейбус в Херсоне. В результате удара серьезно пострадал водитель общественного транспорта.

Его в крайне тяжелом состоянии сначала доставили в больницу. Об этом сообщает Председатель Херсонской ОГА Продкудин Александр.

Что известно о вражеской атаке?

11 апреля около 15:30 российские войска атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся по общественному транспорту, который находился на маршруте.

По предварительным данным, в результате атаки тяжелые ранения получил водитель троллейбуса. Его в крайне тяжелом состоянии срочно доставила "скорая" в медицинское учреждение.

Медики сейчас борются за жизнь пострадавшего и оказывают ему необходимую помощь. Информация о возможных других пострадавших уточняется.

Впоследствии в 17:29 глава ОГА сообщил, что медикам не удалось спасти тяжело раненного водителя троллейбуса. От полученных травм он скончался в больнице.

Последствия обстрела по Херсону / Фото Продкудина Александра

 

Какие еще города пострадали от российских обстрелов сегодня?

  • Ночью и утром 11 апреля вражеские войска не прекращали террор украинских городов. Под ударом оказалась Одесса. Там погибли два человека. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры – пострадали жилые дома, общежитие, детский сад и заведения общественного питания.

  • В Лубенском районе Полтавщины российский удар также унес жизнь одного человека. "Прилетело" и по Донецкой области. В Краматорске в результате обстрела авиабомбами пострадали по меньшей мере 10 жителей, двое из них в тяжелом состоянии.