Россияне ударили FPV-дроном по троллейбусу в Херсоне: водитель погиб
- 11 апреля российские войска атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона, серьезно ранив водителя.
- Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики борются за его жизнь.
Российские войска 11 апреля атаковали FPV-дроном троллейбус в Херсоне. В результате удара серьезно пострадал водитель общественного транспорта.
Его в крайне тяжелом состоянии сначала доставили в больницу. Об этом сообщает Председатель Херсонской ОГА Продкудин Александр.
Что известно о вражеской атаке?
11 апреля около 15:30 российские войска атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона. Удар пришелся по общественному транспорту, который находился на маршруте.
По предварительным данным, в результате атаки тяжелые ранения получил водитель троллейбуса. Его в крайне тяжелом состоянии срочно доставила "скорая" в медицинское учреждение.
Медики сейчас борются за жизнь пострадавшего и оказывают ему необходимую помощь. Информация о возможных других пострадавших уточняется.
Впоследствии в 17:29 глава ОГА сообщил, что медикам не удалось спасти тяжело раненного водителя троллейбуса. От полученных травм он скончался в больнице.
Последствия обстрела по Херсону / Фото Продкудина Александра
Какие еще города пострадали от российских обстрелов сегодня?
Ночью и утром 11 апреля вражеские войска не прекращали террор украинских городов. Под ударом оказалась Одесса. Там погибли два человека. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры – пострадали жилые дома, общежитие, детский сад и заведения общественного питания.
В Лубенском районе Полтавщины российский удар также унес жизнь одного человека. "Прилетело" и по Донецкой области. В Краматорске в результате обстрела авиабомбами пострадали по меньшей мере 10 жителей, двое из них в тяжелом состоянии.