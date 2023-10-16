Враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами", работала ПВО: детали от ОВА

Оккупанты ночью 16 октября атаковали Хмельницкую область. Враг выпустил по области дроны-камикадзе.

Захватчики пытались ударить "Шахедами". В области активно работали силы противовоздушной обороны. Отметим, что по Украине россияне выпустили несколько групп БПЛА.

Смотрите также Ночью враг масштабно атаковал ракетами и Шахедами: хронология 600 дня войны

Как сообщили в Хмельницкой ОВА, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.