Враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами", работала ПВО: детали от ОВА

16 октября 2023, 08:11
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Источник:

Хмельницкая ОВА

Оккупанты ночью 16 октября атаковали Хмельницкую область. Враг выпустил по области дроны-камикадзе.

Захватчики пытались ударить "Шахедами". В области активно работали силы противовоздушной обороны. Отметим, что по Украине россияне выпустили несколько групп БПЛА.

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Как сообщили в Хмельницкой ОВА, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

 
Автор: Аліна Бурцева