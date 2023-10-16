Враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами", работала ПВО: детали от ОВА
16 октября 2023, 08:11Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Оккупанты ночью 16 октября атаковали Хмельницкую область. Враг выпустил по области дроны-камикадзе.
Захватчики пытались ударить "Шахедами". В области активно работали силы противовоздушной обороны. Отметим, что по Украине россияне выпустили несколько групп БПЛА.
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Как сообщили в Хмельницкой ОВА, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.