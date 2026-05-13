В Хмельницком и области во время российской атаки ударными беспилотниками раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны. В результате вражеского удара в общине пострадали три человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также зафиксировано повреждение жилых домов, в частности выбиты окна. Об этом сообщает городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Что известно об атаке?

По словам Симчишина, террористическая атака России продолжалась в течение дня 13 мая, а в небе над регионом оставалось значительное количество вражеских БпЛА.

Жителей Хмельницкого и области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя. Во власти отметили, что силы ПВО продолжали работать по вражеским целям.

По состоянию на 12:30 стало известно о трех раненых в общине. Все пострадавшие находились в сознании, им оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме пострадавших, в результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура. В жилых домах взрывной волной выбило окна. Информацию о масштабах разрушений продолжают уточнять соответствующие службы.

Власти также предупредили, что угроза новых ударов оставалась актуальной даже после первых взрывов. Поэтому людей призвали не покидать безопасные места без необходимости. Сейчас на местах работают все необходимые службы, а медики оказывают помощь пострадавшим. Окончательные последствия атаки устанавливаются.

