Вражеская атака на Хмельнитчину: загорелись дома, есть раненые

Россия в ночь на 27 августа снова ударила по Хмельницкой области. В результате атаки врага ранен человек, обломки упали на дома.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью украинские военные сбили над регионом 8 вражеских целей.

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Какие последствия атаки по Хмельницкой области

Сегодня ночью (на 27 августа – 24 Канал) во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков,

– написал Тюрин в 8:27 27 августа.

По данным чиновника, уже известно, что в результате ночной атаки:

возникло возгорание двух частных домов,

мужчина, проживающий в доме, получил контузию.

Глава ОВА также отметил, что по состоянию на утро 27 августа энергетики восстановили свет в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки 26 августа.

Кстати, в результате удара 26 августа враг повредил объекты энергетической инфраструктуры. К счастью, нет жертв и раненых.