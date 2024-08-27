Вражеская атака на Хмельнитчину: загорелись дома, есть раненые
Источник:Сергей Тюрин
Россия в ночь на 27 августа снова ударила по Хмельницкой области. В результате атаки врага ранен человек, обломки упали на дома.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью украинские военные сбили над регионом 8 вражеских целей.
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Какие последствия атаки по Хмельницкой области
Сегодня ночью (на 27 августа – 24 Канал) во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков,
– написал Тюрин в 8:27 27 августа.
По данным чиновника, уже известно, что в результате ночной атаки:
- возникло возгорание двух частных домов,
- мужчина, проживающий в доме, получил контузию.
Глава ОВА также отметил, что по состоянию на утро 27 августа энергетики восстановили свет в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки 26 августа.
Кстати, в результате удара 26 августа враг повредил объекты энергетической инфраструктуры. К счастью, нет жертв и раненых.