"Уцелела лишь одна маленькая форточка": кадры последствий удара России по Ивано-Франковску

Российские оккупанты в ночь на 22 июня атаковали гражданскую инфраструктуру на Ивано-Франковщине и в областном центре. Враги повредили жилые дома и учебные заведения.

Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что в городе 14 поврежденных зданий, а также садик и лицей на Набережной. Кроме того, враг повредил Университет нефти и газа, пишет 24 Канал.

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Как выглядят дома после атаки россиян

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что в результате вражеской атаки в городе получили повреждения более 800 окон в разных домах города. Кроме того, россияне повредили более 1000 квадратных метров кровли.

Руководительница Ивано-Франковской ОВА отметила, что Россия впервые с начала полномасштабной войны коварно нанесла ракетный удар по центру Ивано-Франковска. Светлана Онищук рассказала, что в университете повреждены корпуса и здания.

Издание "Радио Свобода" показало последствия атаки россиян. В одной из многоэтажек напротив учебного заведения живет 84-летняя Анна Николаевна.

Пенсионерка осталась без окон и дверей. Уцелела только одна маленькая форточка (стекло в окне – 24 Канал). Женщина не сразу понимала, что случилось. Была убеждена – так сильно ударил гром,

– рассказали журналисты.

Какие последствия атаки россиян по Ивано-Франковску: смотрите видео

Как выглядит Университет нефти и газа / Фото Суспильного Ивано-Франковск

Руководительница областной военной администрации рассказала, что в результате атаки 3 человека получили ранения. Они обратились к медикам скорой помощи.

По состоянию на 13:49 22 июня спасатели разбирали завалы. На месте работал 121 спасатель и 35 единиц техники.

В ГСЧС рассказали, что оккупанты ударили по учебному заведению, вызвав пожар. На месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров с очагом возгорания.

Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль,

– рассказали спасатели.



Воронка, которая образовалась в результате удара россиян

У Офисе генпрокурора рассказали, что в результате атаки врага повреждены:

в Ивано-Франковске – административные и хозяйственные здания на территории учебного заведения, многоэтажные жилые дома;

жилые дома в Надворнянском районе.

Прокуратура заявила, что начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.