Ракетный удар по Киеву: враг атаковал энергосети, есть повреждения

21 сентября российские войска атаковали ракетами Киев и область. В результате этого были повреждены энергосети.

Из-за повреждений тысячи людей остались без света. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В Киеве под атакой были энергосети

По словам Сахарука, во время вражеской атаки 21 сентября в Киеве и области были обесточения.

Были повреждены сети в Киеве и в Киевской области. В области отключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве – около тысячи. В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались,

– рассказал он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что оккупанты начали обстреливать энергетику Украины, как это было прошлой осенью и зимой. Поэтому подобные атаки повторятся.

"По сути, это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целят по инфраструктуре. И я думаю будут делать это в дальнейшем", – добавил Сахарук.

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