Россияне нанесли массированный удар по украинской столице в четверг, 31 июля. Атака на Киев вызвала ряд разрушений в городе, вспыхнули пожары.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции показал первые минуты после удара с бодикамер патрульных, передает 24 Канал.

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Что было сразу после атаки?

Алексей Билошицкий рассказал, что в течение ночной атаки патрульные эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов.

Кроме того, они помогали спасателям ликвидировать возгорания, которые возникли в результате атаки. Также чиновник показал соответствующие кадры в сети. На видео видно обзор разрушенных домов.

Первые минуты после атаки на Киев: смотрите видео

Он констатировал, что из-за массированной атаки есть погибшие и пострадавшие. По его словам, россияне цинично разрушили жилые дома, машины, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами,

– говорится в сообщении.

Также сотрудники полиции Киева вместе с патрульными и спасателями первыми прибыли на место вражеского попадания в Святошинском районе.

"Более 200 сотрудников полиции Киева с ночи и по настоящее время работают на месте без перерыва и отдыха", – говорится в сообщении.

К слову, в ГСЧС пока не могут сказать, сколько людей остается под завалами. Потому что, в частности, люди могли выехать, не сообщив об этом другим. Однако спасатели будут работать, пока не проверят все.