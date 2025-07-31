Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції показав перші хвилини після удару з бодікамер патрульних, передає 24 Канал.

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Що було відразу після атаки?

Олексій Білошицький розповів, що протягом нічної атаки патрульні евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували людей із завалених квартир, огороджували місця обстрілів.

Крім того, вони допомагали рятувальникам ліквідовувати загоряння, які виникли внаслідок атаки. Також посадовець показав відповідні кадри у мережі. На відео видно огляд зруйнованих будинків.

Перші хвилини після атаки на Київ: дивіться відео

Він констатував, що через масовану атаку є загиблі та постраждалі. За його словами, росіяни цинічно зруйнували житлові будинки, автівки, нежитлові приміщення й інші об’єкти інфраструктури.

Ліквідація наслідків обстрілів триває. Усі спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб урятувати людей, які можуть залишатися під завалами,

– ідеться у повідомленні.

До слова, у ДСНС наразі не можуть сказати, скільки людей залишається під завалами. Тому що, зокрема, люди могли виїхати, не повідомивши про це інших. Однак рятувальники працюватимуть, поки не перевірять усе.