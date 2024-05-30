В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку по Крыму.

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Атака по Крыму

По мнению военного эксперта, это была масштабная атака по Крыму, которая охватывать работу и БпЛА, и баллистических ракет.

"Скорее всего, что основной целью был не Крымский мост, а переправа. Дело в том, что там есть паромные переправы. Мы уже несколько раз говорили, что есть 3 моста из Тамани: железнодорожный, автомобильный и паромные переправы. Именно паромные переправы максимально используются российскими войсками", – рассказал Роман Свитан.

По его словам, их давно надо было уничтожить. Там есть несколько паромов, которые повредить значительно легче, чем уничтожить инфраструктуру самой переправы. А паромов у россиян нет – никто им их уже не продаст.

Уничтожить паромы и у россиян будут очень большие проблемы по пересечению хотя бы Керченского пролива,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, Роман Свитан добавил информацию о Крымском мосту. По его словам, начинать проход к Крымскому мосту надо с уничтожения ПВО противника. То есть с места расположения ЗРК.

Взрывы в Донецке

В Донецке 29 мая прогремел сильный взрыв. Оккупанты утверждали, что город обстреляли.

Роман Свитан сообщил, что россияне там себе устроили серьезный штаб по управлению боевыми действиями. Там еще как раз есть выход из Донецка.

Этот командный пункт, конечно, обрисовали наши партизаны, которые есть в Донецке с 2014 года. Они могут управлять процессами разведки, корректировки, подтверждения, наведения ракет.

"Сейчас в Донецке очень много российских войск. Они создали довольно серьезную группировку. Там десятки тысяч россиян, которые расселены по городу. Я думаю, что в ближайшее время таких ударов будет очень много", – добавил военный эксперт.

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