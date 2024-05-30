В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив атаку по Криму.
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Атака по Криму
На думку військового експерта, це була масштабна атака по Криму, яка охоплювати роботу й БпЛА, й балістичних ракет.
"Скоріш за все, що основною ціллю був не Кримський міст, а переправа. Річ у тім, що там є поромні переправи. Ми вже декілька разів говорили, що є 3 мости з Тамані: залізничний, автомобільний та поромні переправи. Саме поромні переправи максимально використовуються російськими військами", – розповів Роман Світан.
За його словами, їх давно треба було знищити. Там є декілька поромів, які пошкодити значно легше, ніж знищити інфраструктуру самої переправи. А поромів у росіян немає – ніхто їм їх вже не продасть.
Знищити пороми й у росіян будуть дуже великі проблеми щодо перетину хоча б Керченської протоки,
– наголосив експерт.
Крім того, Роман Світан додав інформацію щодо Кримського мосту. За його словами, починати прохід до Кримського мосту треба зі знищення ППО противника. Тобто з місця розташування ЗРК.
Вибухи у Донецьку
У Донецьку 29 травня пролунав сильний вибух. Окупанти стверджували, що місто обстріляли.
Роман Світан повідомив, що росіяни там собі влаштували серйозний штаб з управління бойовими діями. Там ще ж якраз є вихід з Донецька.
Цей командний пункт, звісно, змалювали наші партизани, які є в Донецьку з 2014 року. Вони можуть керувати процесами розвідки, корегування, підтвердження, наведення ракет.
"Зараз у Донецьку є дуже багато російських військ. Вони створили доволі серйозне угрупування. Там десятки тисяч росіян, які розселені по місту. Я думаю, що найближчим часом таких ударів буде дуже багато", – додав військовий експерт.
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