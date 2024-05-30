Будто игра "морской бой", – экс-сотрудник СБУ об атаке по Крыму

Украинские военные успешно атаковали корабельно-катерный состав россиян во временно оккупированном Крыму. Так уничтожили вражеские катера и поразили паромы.

Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что это прекрасный результат. Он добавил, что катера принадлежали российским пограничникам. Отметим, что ночью на полуострове слышали по меньшей мере десяток взрывов.

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"Это – часть ФСБшников. Они находились в открытом море – в прибрежной части. С момента объявления сигнала "воздушной тревоги" была команда "все домой". Открыли понтоны, чтобы корабли могли спокойно зайти в бухту", – сказал Ступак.

Именно в это время украинские безэкипажные катера воспользовались "окном возможностей". Они проскользнули в гавань и попали в пришвартованные российские суда. Это дерзкая тактика, которая свидетельствует о том, что украинские разведчики, возможно, не один месяц наблюдали за действиями россиян во время объявления "воздушной тревоги". Так украинские бойцы обнаружили пробел у оккупантов, удачно ним воспользовались и уничтожили несколько вражеских катеров.

Это как старая детская игра – "морской бой". Можно "вычеркивать" отдельные корабли,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Также в результате атаки ракетами ATACMS были повреждены вражеские паромы. Это серьезные плавсредства, которые нельзя построить за неделю или за месяц.

"Николай Патрушев, который на должности помощника Путина отвечает за кораблестроение, возможно, ему будет поставлена эта "почетная" задача – восстановить российский флот в Черном море – как гражданский, так и военный", – предположил Иван Ступак.

Взрывная ночь на полуострове