Такое мнение 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, атака дронов по Москве продемонстрировала, что никакое российское ПВО не способно защитить всю территорию России.
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Единственное, что тамошняя ПВО может прикрыть – определенные территории вокруг важных для режима объектов. А простое население – не слишком защищено.
Видно, что никакая система ПВО ничего в России не защитит. Максимум – малые периметры безопасности вокруг правительственных объектов,
– заметил Преображенский.
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Родственники российской элиты будут убегать из России
Как предположил Преображенский, российские элиты, как и большинство людей, будут бояться больше не за себя, а за близких и родных. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время разные "мажорчики" из России приедут в Дубай или даже в страны Европейского Союза, ведь санкции до сих пор немного "дырявые".
Можем ожидать появления большого количества друзей и родственников ближайшего окружения Путина в Европе или в Объединенных Арабских Эмиратах. Вряд ли их будут эвакуировать во Владивосток,
– заметил Преображенский.
Атака дронов по Москве: коротко
- Утром 30 мая Москву посетили неизвестные беспилотники. Тамошние телеграм-каналы и так называемые "СМИ" вообще рассказывали о 32 беспилотных летательных аппаратах.
- В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что атаки беспилотников по Москве очень приятно видеть. Однако Украина вообще не причастна к этим событиям.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отреагировал на эту атаку. Он отметил, что за этим явлением интересно наблюдать. А также предложил свою версию того, что на самом деле случилось в Москве.