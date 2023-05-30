Такое мнение 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, атака дронов по Москве продемонстрировала, что никакое российское ПВО не способно защитить всю территорию России.

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Единственное, что тамошняя ПВО может прикрыть – определенные территории вокруг важных для режима объектов. А простое население – не слишком защищено.

Видно, что никакая система ПВО ничего в России не защитит. Максимум – малые периметры безопасности вокруг правительственных объектов,

– заметил Преображенский.

Любопытно! Российский диктатор Владимир Путин начал оправдываться за утреннюю атаку беспилотниками. Он назвал работу ПВО "удовлетворительной" и сразу же заговорил, что защитить всю Москву достаточно сложно.

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Родственники российской элиты будут убегать из России

Как предположил Преображенский, российские элиты, как и большинство людей, будут бояться больше не за себя, а за близких и родных. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время разные "мажорчики" из России приедут в Дубай или даже в страны Европейского Союза, ведь санкции до сих пор немного "дырявые".

Можем ожидать появления большого количества друзей и родственников ближайшего окружения Путина в Европе или в Объединенных Арабских Эмиратах. Вряд ли их будут эвакуировать во Владивосток,

– заметил Преображенский.

Атака дронов по Москве: коротко