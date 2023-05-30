Таку думку 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, атака дронів по Москві продемонструвала, що ніяка російська ППО не здатна захистити усю територію Росії.
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Єдине, що тамтешня ППО може прикрити – певні території довкола важливих для режиму об'єктів. А просте населення – не надто захищене.
Видно, що ніяка система ППО нічого в Росії не захистить. Максимум – малі периметри безпеки навколо урядових об'єктів,
– зауважив Преображенський.
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Родичі російської еліти тікатимуть з Росії
Як припустив Преображенський, російські еліти, як і більшість людей, боятимуться більше не за себе, а за близьких та рідних. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом різні "мажорчики" з Росії приїдуть в Дубаї чи навіть в країни Європейського Союзу, адже санкції досі дещо "діряві".
Можемо очікувати на появу великої кількості друзів та родичів найближчого оточення Путіна в Європі чи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Навряд чи їх будуть евакуювати у Владивосток,
– зауважив Преображенський.
Атака дронів по Москві: коротко
- Вранці 30 травня до Москви завітали невідомі безпілотники. Тамтешні телеграм-канали та так звані "ЗМІ" взагалі розповідали про 32 безпілотних літальних апарати.
- У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що атаки безпілотників по Москві надзвичайно приємно бачити. Однак Україна взагалі не причетна до цих подій.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також відреагував на цю атаку. Він наголосив, що за цим явищем цікаво спостерігати. А також – запропонував свою версію того, що насправді сталося в Москві.