Россия цинично ударила по Одессе 18 ноября: выяснили имя еще одного погибшего правоохранителя
Россия посреди дня 18 ноября цинично атаковала Украину баллистикой из Крыма. Сбитая российская ракета упала на жилой сектор Приморского района города.
По состоянию на 20 ноября, писали о 8 погибших и 39 раненых. К сожалению, 24 Канал пишет со ссылкой на Геннадия Труханова, что количество жертв возросло до 11 человек.
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Россия убила капитана полиции
К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11. Сегодня (20 ноября – 24 Канал) в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми,
– написал мэр Геннадий Труханов.
Он выразил соболезнования семье и близким погибшего.
После церемонии прощания с погибшими полицейскими, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области рассказали, что одиннадцатым погибшим является Вадим Зезюлин. Он скончался в больнице в результате ранений.
После церемонии захоронения стало известно о смерти в больнице еще одного следователя, тяжело раненного во время вражеской атаки – капитана полиции Вадима Зезюлина. Ему было 36 лет,
– рассказали в полиции.
К сожалению, правоохранители 20 ноября попрощались с погибшими:
- следователем, подполковником полиции Вадимом Ковальским, 47 лет;
- следователем, капитаном полиции Вадимом Джмилем, 28 лет;
- следователем, капитаном полиции Николаем Лымарем, 32 года;
- следователем, старшим лейтенантом полиции Станиславом Пащенко, 25 лет;
- следователем, старшим лейтенантом полиции Игорем Целым, 26 лет;
- следователем, старшим лейтенантом полиции Викторией Мещеряковой, 38 лет;
- полицейским взвода конвойной службы, старшим сержантом полиции Михаилом Потемкиным, 32 года.
Трагедия в Одессе унесла жизни правоохранителей / фото полиции