Станом на 20 листопада, писали про 8 загиблих та 39 поранених. На жаль, 24 Канал пише з посиланням на Геннадія Труханова, що кількість жертв зросла до 11 людей.

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Росія вбила капітана поліції

На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. Сьогодні (20 листопада – 24 Канал) у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими,

– написав мер Геннадій Труханов.

Він висловив співчуття родині та близьким загиблого.

Після церемонії прощання з загиблими поліцейськими, в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області розповіли, що одинадцятим загиблим є Вадим Зезюлін. Він помер в лікарні внаслідок поранень.

Після церемонії поховання стало відомо про смерть у лікарні ще одного слідчого, важкопораненого під час ворожої атаки – капітана поліції Вадима Зезюліна. Йому було 36 років,

– розповіли у поліції.

На жаль, правоохоронці 20 листопада попрощались із загиблими:

слідчим, підполковником поліції Вадимом Ковальським, 47 років;

слідчим, капітаном поліції Вадимом Джмілем, 28 років;

слідчим, капітаном поліції Миколою Лимарем, 32 роки;

слідчим, старшим лейтенантом поліції Станіславом Пащенком, 25 років;

слідчим, старшим лейтенантом поліції Ігорем Целим, 26 років;

слідчим, старшою лейтенанткою поліції Вікторією Мещеряковою, 38 років;

поліцейським взводу конвойної служби, старшим сержантом поліції Михайлом Потьомкіним, 32 роки.

Трагедія в Одесі забрала життя правоохоронців / фото поліції