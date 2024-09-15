Били "Искандерами": в прокуратуре рассказали детали террористического удара России по Одесской области

В результате удара России по Одесской области есть погибшие и раненые. Правоохранители начали расследование.

В Офисе генпрокурора рассказали подробности российского удара, который привел к гибели двух человек.

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Враг атаковал гражданскую и транспортную инфраструктуру

По данным следствия, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру области 14 сентября около 20:20. По предварительным данным, враг ударил двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Между объявлением об опасности и взрывами прошло около минуты, поэтому у жителей области не было времени отреагировать.

Что известно о пострадавших

Известно, что в результате этой атаки в Одесском районе погибли два человека: 62-летний мужчина и его 66-летняя жена. На момент обстрела они находились в своем доме, который теперь полностью разрушен.

Также пострадала еще одна местная жительница, ее госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме этого, в по меньшей мере 13 частных домах повреждены фасады, крыши, выбиты окна и двери.

Последствия обстрела Одесской области: фото Офиса Генпрокурора

Сейчас правоохранители все еще проводят осмотр и устанавливают полный перечень разрушений и повреждений. Они начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 2 ст. 438 УК Украины.