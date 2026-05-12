В России снова громко: в Оренбурге прогремели взрывы: в Оренбурге прогремели взрывы

В российском городе Оренбург 12 мая сообщали о взрывах и задымлении. Местные жители заявляли об атаке беспилотников и работе систем ПВО.

Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Смотрите также Россия еще и "помогла" Украине: как удалось атаковать важный НПЗ в Ярославле

Что известно о взрывах в Оренбурге?

Жители Оренбурга 12 мая сообщали о серии взрывов в городе и работе систем противовоздушной обороны.

В сети также начали распространяться видео, на которых видно дым над городом. Официальные власти ранее предупредили об угрозе беспилотников в регионе.

Атака по Оренбургу: смотрите видео

Кроме того, в аэропорту Оренбурга ввели режим "Ковер". Такой режим в России обычно вводят во время угрозы воздушной атаки или фиксации неизвестных объектов в небе. В это время могут временно ограничивать полеты гражданской авиации.

Сейчас российские власти не сообщали о последствиях вероятной атаки или возможных повреждениях.

Взрывы в России: смотрите видео

Стоит заметить, что Оренбург расположен примерно за 1200 – 1500 километров от границы Украины в зависимости от конкретной точки отсчета. Например, расстояние от Оренбурга до Харькова составляет ориентировочно более 1400 километров, а до Киева – около 1800 километров.

Город расположен вблизи границы России с Казахстаном, на юго-востоке страны. Из-за такого значительного расстояния сообщения о взрывах или атаках дронов в Оренбурге привлекают особое внимание российских медиа и местных властей.

Где еще было громко?

В Челябинске местные жители сообщили о дыме в районе цинкового завода. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу из-за опасности беспилотников, из-за чего в соцсетях начали предполагать возможную атаку БпЛА.

Пожар в Челябинске / Фото Exilenova+

Впрочем позже российское МЧС заявило, что пожар не связан с беспилотниками. По официальной версии, на открытой территории загорелся картон.

В ведомстве заверили, что угрозы для местных жителей нет, а огонь якобы не распространится на другие объекты. Сейчас независимого подтверждения причин пожара нет.

Также в Перми в очередной раз сообщают о взрывах и масштабном пожаре. Местные жители публикуют в соцсетях кадры густого дыма, который видно из разных районов города.

Возгорание в Перми / Фото росСМИ

Очевидцы сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. В то же время официально пока не подтверждено, связан ли инцидент с возможной атакой беспилотников.

Что известно о последних атаках по России?