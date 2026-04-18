Россия цинично атаковала пожарную часть в Сумской области

Российские войска продолжают атаковать спасателей на Сумщине. 18 апреля беспилотник прицельно ударил по пожарной части в Шосткинском районе.

К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Что известно об атаке на пожарную часть?

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Очередной удар произошел 18 апреля в Шосткинском районе, где вражеский беспилотник попал в пожарную часть. В результате атаки повреждено здание подразделения, а также пожарную цистерну. Удар нанесли прицельно, что в очередной раз свидетельствует об умышленных действиях врага против служб, которые занимаются спасением людей и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Это еще одно доказательство циничности врага – бить по тем, кто спасает жизни,

– написали в ГСЧС.

На момент обстрела весь личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших. Спасатели придерживались правил безопасности, что позволило избежать жертв.

