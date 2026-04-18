Россия цинично атаковала пожарную часть в Сумской области
Смотрите также Россияне ударили по рейсовому автобусу на Никопольщине: среди пострадавших – ребенок
Что известно об атаке на пожарную часть?
Российские войска продолжают целенаправленно атаковать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Очередной удар произошел 18 апреля в Шосткинском районе, где вражеский беспилотник попал в пожарную часть. В результате атаки повреждено здание подразделения, а также пожарную цистерну. Удар нанесли прицельно, что в очередной раз свидетельствует об умышленных действиях врага против служб, которые занимаются спасением людей и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Это еще одно доказательство циничности врага – бить по тем, кто спасает жизни,
– написали в ГСЧС.
На момент обстрела весь личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших. Спасатели придерживались правил безопасности, что позволило избежать жертв.
По кому еще ударяла Россия?
16 апреля враг совершил массированную атаку. За медицинской помощью обратились 58 человек. Повреждения и разрушения в результате атаки зафиксировали в четырех районах Киева – Оболонском, Шевченковском, Подольском и Деснянском. Враг целился именно по жилой застройке. В Оболонском районе на место взрывов прибыли кареты скорой помощи. Россияне нанесли по ним повторный удар.
Противник с вечера, ночью и утром не оставлял в покое Никопольщину. Враг осуществлял артобстрелы, применял дроны-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Впоследствии оккупанты нанесли удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели
В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, 30 полицейских ранены, трое из них в тяжелом состоянии. Россия, вероятно, использовала баллистическую ракету "Искандер-М", в результате чего разрушены два частных дома, повреждено государственное учреждение, а также сотни окон в близлежащих домах. Еще пострадали спасатель и 9 гражданских.
Российский беспилотник попал в карету скорой помощи в Глуховской общине Сумской области. В результате атаки пострадали трое медиков. Им оперативно оказали медицинскую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.