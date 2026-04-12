Враг коварно атаковал медицинский автомобиль в ночь на 12 апреля. Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Что известно об ударе россиян по скорой?

Как сообщили в ОВА, российский беспилотник попал в карету скорой помощи в Глуховской общине Сумской области.

В результате атаки пострадали трое медиков. Им оперативно оказали медицинскую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны,

– заявили в Сумской ОГА.

Напомним, что российский дрон 21 февраля 2026 года ударил по авто скорой помощи на Сумщине, погибли четверо гражданских, среди них двое братьев 17 и 23 лет и супружеская пара. В тот же день в Шосткинской общине россияне атаковали гражданский автомобиль, погибли два человека.

