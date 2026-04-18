На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті. Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо про атаку на пожежну частину?

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Сумщині.

Черговий удар стався 18 квітня у Шосткинському районі, де ворожий безпілотник поцілив у пожежну частину. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу, а також пожежну цистерну. Удар завдали прицільно, що вкотре свідчить про навмисні дії ворога проти служб, які займаються порятунком людей та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Це ще один доказ цинічності ворога – бити по тих, хто рятує життя,

– написали у ДСНС.

На момент обстрілу весь особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих. Рятувальники дотрималися правил безпеки, що дозволило уникнути жертв.

